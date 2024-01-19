Нижегородское "Теплоэнерго" завершит второй этап ремонта на улице Коминтерна в ночь на 31 января Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородское "Теплоэнерго" завершит второй этап ремонта на улице Коминтерна в ночь на 31 января.

Напомним, что 30 января начался второй этап предупредительных ремонтных работ в Сормовском районе Нижнего Новгорода на улице Коминтерна.

Как рассказали в "Теплоэнерго", подачу тепла в дома возобновят в ночь на 31 января.

Предупредительные ремонтные работы около дома №43 на ул. Коминтерна ведутся для повышения надежности теплоснабжения.

"Перед тем, как начать работу, мы проводили длительную диагностику участка. К сожалению, в отопительный сезон он показал свою ненадежность и сейчас для того, чтобы не допустить каких-либо внеплановых отключений, мы решили провести работы на данном участке тепловой сети. Сейчас мы ведем подготовительные работы по демонтажу. Все работы планируем завершить в ночь, чтобы уже утром люди могли получить горячую воду", - рассказал гендиректор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Снижение параметров теплосети проведено в 214 домах и в 4 социальных объектах. Илья Халтурин также отметил, что в рамках ремонтных работ горячая вода отключена, но тепло в трубах продолжает оставаться. Предупредительные ремонтные работы планируется завершить в короткий срок, чтобы дома не успели остыть.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Теплоэнерго" завершило сварочные работы в тепловой камере на улице Славянской.