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Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" завершит второй этап ремонта на улице Коминтерна в ночь на 31 января

30 января 2024 15:47  [129] Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородское "Теплоэнерго" завершит второй этап ремонта на улице Коминтерна в ночь на 31 января.

Напомним, что 30 января начался второй этап предупредительных ремонтных работ в Сормовском районе Нижнего Новгорода на улице Коминтерна.

Как рассказали в "Теплоэнерго", подачу тепла в дома возобновят в ночь на 31 января.

Предупредительные ремонтные работы около дома №43 на ул. Коминтерна ведутся для повышения надежности теплоснабжения.  

"Перед тем, как начать работу, мы проводили длительную диагностику участка. К сожалению, в отопительный сезон он показал свою ненадежность и сейчас для того, чтобы не допустить каких-либо внеплановых отключений, мы решили провести работы на данном участке тепловой сети. Сейчас мы ведем подготовительные работы по демонтажу. Все работы планируем завершить в ночь, чтобы уже утром люди могли получить горячую воду", - рассказал гендиректор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Снижение параметров теплосети проведено в 214 домах и в 4 социальных объектах. Илья Халтурин также отметил, что в рамках ремонтных работ горячая вода отключена, но тепло в трубах продолжает оставаться. Предупредительные ремонтные работы планируется завершить в короткий срок, чтобы дома не успели остыть. 

Ранее сообщалось, что нижегородское "Теплоэнерго" завершило сварочные работы в тепловой камере на улице Славянской.

 

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Теги:
Сормовский район Теплоснабжение
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