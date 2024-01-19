Проект укрепления левого берега Оки в Нижнем Новгороде подготовят в 2025 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Проект укрепления левого берега Оки в Нижнем Новгороде подготовят в 2025 году. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, разработка проекта поручена ООО "Проект-4". Документация для берегоукрепления берега от Канавинского моста до улицы Воротынской в районе Молитовского моста должна быть готова к 19 января 2025 года.

Напомним, на прошлой неделе девелопер GloraX и правительство Нижегородской области подписали договор комплексного развития территории на левом берегу Оки в Нижнем Новгороде.

На набережной появятся прогулочная зона, места для отдыха, детские и спортивные площадки. Благоустройством займется GloraX, а за счет бюджетных средств будет укреплен берег.

Также отметим, что сейчас идет берегоукрепление в районе улицы Черниговской.