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Общество

Работы по вывозу снега ночью 2 февраля пройдут на 48 улицах Нижнего Новгорода

01 февраля 2024 19:01  [89] Общество

19 января Нижний Новгород накрыл рекордный снегопад, последствия которого дорожно-коммунальные службы ликвидируют до сих пор. Так, ежедневно с городских дорог вывозится более 30 тысяч кубометров снега.

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников, в настоящий момент дорожно-коммунальные службы задействованы на уборке дорог, улиц, придомовых и общественных территорий, также техника ежедневно просыпает дороги противогололёдными материалами.

"Работы будут продолжены по складывающимся погодным условиям", – отметил руководитель городского дептранса.

Список улиц, по которым будут проводиться работы по вывозу снега в ночь 2 февраля, можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что дорожно-коммунальные службы Нижнего Новгорода с 1 февраля переходят на непрерывный, цикличный вид снегоуборочных работ. Это связано с прогнозируемыми снегопадами. В частности, с 1 по 2 февраля может выпасть до 5 см снега. Мощный снегопад ожидается в начале следующей недели, 5 и 6 февраля, когда высота снежного покрова может подрасти на высоту до 15 см.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги Снег
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