Женщину переселили из аварийного дома в Ленинском районе после вмешательства прокуратуры Общество

Фото: Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Женщину переселили из аварийного дома по улице Матросской, 14 в Ленинском районе Нижнего Новгорода после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что дом признали аварийным и подлежащим сносу в сентябре 2019 года и должны были расселить до декабря 2022 года. Износ несущих конструкций здания стал критическим, поэтому дальнейшее проживание в доме создавало угрозу жизни и здоровью его жильцов.

Несмотря на то, что женщина еще с 1991 года стояла на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, органы местного самоуправления не приняли мер по обеспечению заявительницы квартирой.

В результате прокуратура направила в суд иск об обязании органа местного самоуправления предоставить семье гражданки новое жилье. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и женщине была предоставлена квартира.

Напомним, два аварийных дома 1920-х годов постройки изымают для расселения в Ленинском районе Нижнего Новгорода.