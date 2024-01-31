Пешеходный мост через Почаинский овраг закроют на два года
Застройка площадки КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста
Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
Экспозицию в зале Маковского обновили в НГХМ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2024 14:04  [63] Посольство Шри-Ланки в РФ передало в нижегородский музей им. Горького книги писателя на сингальском языке
09 февраля 2024 13:40  [132] Предприниматель в суде требует от Нижегородской епархии снести часть стены Крестовоздвиженского монастыря
09 февраля 2024 13:15  [106] Проект расчистки реки Вичкинзы рекомендовали тиражировать на другие регионы
09 февраля 2024 12:38  [128] Ректор НГТУ Сергей Дмитриев встретился с представителями молодежных и студенческих организаций в рамках проекта "Голос Нижнего"
09 февраля 2024 12:14  [136] Более 150 нижегородцев впервые в жизни стали донорами в 2024 году
09 февраля 2024 12:06  [168] Глеб Никитин поручил убрать снег на Большой Покровской
09 февраля 2024 11:34  [148] МТС раскинула "ковер" LTE в Навашине
09 февраля 2024 10:58  [161] Женщину переселили из аварийного дома в Ленинском районе после вмешательства прокуратуры
09 февраля 2024 10:24  [160] Артем Кавинов передал нижегородским школьникам подарки от военных, находящихся в зоне СВО
09 февраля 2024 09:36  [376] Ещё один нижегородский военнослужащий вернулся домой из украинского плена
Общество

Женщину переселили из аварийного дома в Ленинском районе после вмешательства прокуратуры

09 февраля 2024 10:58  [161] Общество

Фото: Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Женщину переселили из аварийного дома по улице Матросской, 14 в Ленинском районе Нижнего Новгорода после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что дом признали аварийным и подлежащим сносу в сентябре 2019 года и должны были расселить до декабря 2022 года. Износ несущих конструкций здания стал критическим, поэтому дальнейшее проживание в доме создавало угрозу жизни и здоровью его жильцов.

Несмотря на то, что женщина еще с 1991 года стояла на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, органы местного самоуправления не приняли мер по обеспечению заявительницы квартирой.

В результате прокуратура направила в суд иск об обязании органа местного самоуправления предоставить семье гражданки новое жилье. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и женщине была предоставлена квартира.

Напомним, два аварийных дома 1920-х годов постройки изымают для расселения в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Прокуратура
Поделиться:
Новости по теме
01 февраля 2024 10:34  [645] Аварийный дом снесут на улице Орджоникидзе в Нижнем Новгороде за 1,4 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
31 января 2024 12:18Выставка искусств "АРТ МИР - 2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph