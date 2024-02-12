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Общество

Минюст Нижегородской области проведёт День бесплатной юридической помощи

26 февраля 2024 17:52  [143] Общество

Специалисты Главного управления Минюста России по Нижегородской области 19 марта проведут День бесплатной юридической помощи.

Как рассказали в ведомстве, на приёме граждане смогут проконсультироваться по вопросам деятельности адвокатов, нотариусов, органов ЗАГС; государственной регистрации и контроля за деятельностью НКО; деятельности ГУФСИН по Нижегородской области.

Кроме того, специалистам Минюста можно задать вопросы о предоставлении сведений из Федерального регистра нормативных правовых актов Нижегородской области, истребованию личных документов с территории иностранных государств и проставлению апостиля на официальных российских документах.

Обращаем внимание, что за получением бесплатной юридической помощи могут обратиться граждане отдельных категорий, которые перечислены в Федеральном законе №324 "О бесплатной юридической помощи" и Закон Нижегородской области № 144-З "О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области" - малоимущие граждане, многодетные семьи, опекуны, инвалиды, дети-сироты, ветераны, пострадавшие в результате ЧС или близкие родственники погибшего в результате ЧС и т.д.

Запись на приём ведётся с 26 февраля по 7 марта с 9:00 до 17:00 по телефону: 8 (831) 224-86-18, доб. 214, 215, 314.

Приём граждан состоится 19 марта с 10:00 до 13:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. 1-ая Оранжерейная, д. 46, 1 этаж, каб. 115.

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Теги:
Министерства Юрпомощь
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