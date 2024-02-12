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Общество

Около 4 тысяч НКО работают в Нижегородской области

27 февраля 2024 14:10  [87] Общество

Фото: Олег Булыгин

Около 4 тысяч некоммерческих общественных организаций работают в Нижегородской области. Об этом заявил замминистра внутренней региональной и муниципальной политики региона Дмитрий Кобайло в ходе "завтрака с НКО", который прошел в Доме народного единства 27 февраля.

В мероприятии прияли участие ведущие социально ориентированные некоммерческие организации Нижегородской области, например, поисково-спасательный отряд "Волонтер", семейный центр "Лада", "Новые возможности" и другие, а также представители СМИ. Стороны договорились о более тесном взаимодействии.

"НКО играют в жизни региона большую роль. Именно на некоммерческие общественные организации мы можем опираться, когда страна сталкивается с такими вызовами, как пандемия коронавируса или СВО. Многие НКО сейчас занимаются гуманитарной миссией, например, помогают детям участников СВО. В основном региональные НКО финансируются за счет грантов или работают при поддержке бизнеса, однако сейчас очень много предпринимателей готовы к социальному партнерству с НКО", - сообщил Кабайло.

Директор филиала ВГТРК ГТРК "Нижний Новгород" Назарий Зеленый добавил, что многие НКО сейчас нуждаются в поддержке СМИ.

"Некоторые из них реализуют интересные социально значимые проекты, о которых просто никто не знает", - пояснил Зеленый.

Напомним, нижегородские НКО представили лучшие социальные практики на выставке "Россия".

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Теги:
НКО Социальная сфера
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