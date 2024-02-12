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Общество

Нижегородцы - участники СВО смогут стать социальными предпринимателями

29 февраля 2024 12:54  [88] Общество

Участники СВО из Нижегородской области смогу стать социальными предпринимателями.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, депутаты приняли изменения в закон "О развитии социального предпринимательства в Нижегородской области".

Согласно принятым изменениям, граждане, проходившие военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветераны боевых действий включены в число социальных категорий граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать социальным предпринимателем.

"Главная цель изменений – помочь решить вопрос занятости и социализации вернувшихся участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Люди будут приходить с СВО, и нужно помочь им вернуться к гражданской жизни. Первым важнейшим шагом здесь является трудоустройство", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Сегодня федеральный законодатель расширил перечень категорий граждан, трудоустройство которых позволяет получить статус социального предпринимателя. Чтобы эта норма заработала в регионе, мы включили в него лиц, проходивших военную службу в зоне СВО, и ветеранов боевых действий", - пояснил председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что первые изменения в областной бюджет-2024 будут направлены на благоустройство дворов и социальных объектов.

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Теги:
Законодательное собрание СВО Социальная сфера
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