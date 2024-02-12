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Экономика

Почти на четверть сокращен "клиентский путь" инвестора в Нижегородской области

05 марта 2024 15:49  [59] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти на четверть сокращен "клиентский путь" инвестора в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, об этом стало известно на открытии второго модуля образовательной программы "Сквозной инвестиционный поток" для преподавателей филиалов РАНХиГС, который проходит в эти дни в Нижегородском институте управления.

Обучающий модуль посвящен вопросам картирования инвестиционного потока. Программу обучения разработали Минэкономразвития России вместе с госкорпорацией "Росатом" и РАНХиГС. Во время обучения преподаватели филиалов РАНХиГС будут осваивать сокращение сроков запуска инвестпроектов, снимая административные барьеры и упрощая коммуникацию бизнеса с госаппаратом и ресурсоснабжающими организациями.

Регион входит в число 7 пилотных субъектов РФ, где реализуется бережливый проект "Сквозной инвестпоток". Целью проекта является сокращение для инвесторов сроков получения разрешительной документации и объема запрашиваемых документов, а также ускорение подключения бизнеса к инфраструктуре.

В настоящий момент в Нижнем Новгороде в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта обучение проходят слушатели из 13 регионов.

Как отметил замгубернатора региона Егор Поляков, перед тем, как начать работу, инвестор преодолевает большой путь. Правительство Нижегородской области старается сделать пошаговый "клиентский путь" инвестора максимально быстрым и без лишних бюрократических шагов.

"Мы планируем сократить срок строительно-инвестиционного цикла на 64 процента. На сегодня сократили уже на четверть", - отметил Егор Поляков. 

Курирует проект "Сквозной инвестиционный поток" министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области. На региональном уровне сокращение сроков предусмотрено с помощью цифровизации процессов. Например, портал ГИСОГД помогает инвесторам самостоятельно изучать общедоступную градостроительную информацию.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата стратегических инициатив.

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Теги:
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