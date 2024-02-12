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Общество

Здания "Школы 800" и "Галереи" признаны лучшими архитектурными проектами за 2022-2023 годы

06 марта 2024 10:37  [6] Общество

Фото: Александр Воложанин

Итоги архитектурного рейтинга подвели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах и здание "Галереи" на ул. Ошарской эксперты признали лучшими архитектурными проектами за 2022-2023 годы.

По словам министра градостроительной деятельности и развития агломераций региона Марины Раковой, в Нижнем Новгороде придерживаются высокой планки по качеству городской среды и архитектурных решений.

"Правительство Нижегородской области всячески поддерживает такие форматы, которые несут просветительскую функцию и укрепляют преемственность нашей архитектурной школы", - сказала Марина Ракова.

В шорт-лист 15-й премии также вошли 4 жилых комплекса , клубный дом, штаб-квартира, здание нотариальной палаты и здание ресторана.

По традиции конкурса, участники финала угостились тортом в форме здания-победителя. Впервые такой торт был изготовлен в 1997 году. Поскольку победитель здание банка "Гарантия" на Малой Покровской похоже на торт. По признанию организаторов конкурса, именно это решение оказало влияние на концепцию конкурса. Здесь архитектура переводится в чувственное восприятие, на язык вкуса – в буквальном смысле этого слова.

Ранее сообщалось, что здание "Школы 800" в микрорайоне Верхние Печеры в Нижнем Новгороде отмечено гран-при VI Открытого всероссийского архитектурного конкурса "Архновация".

СПРАВКА:

Рейтинг архитектуры Нижнего Новгорода является регулярным конкурсов новостроек. Он проводится с 1997 года. Из потенциальных участников в шорт-лист попадают всего 10 новостроек. Их оценивают компетентное жюри, в состав которого входят архитекторы, критики, журналисты из других городов и стран.

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Теги:
Архитектура Конкурсы Школа 800
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