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Культура и отдых

Более 12 000 гостей посетили павильон Нижегородской области на ВФМ-2024 в Сочи

07 марта 2024 17:13  [5] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 12 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, которые проходили в павильоне Нижегородской области в дни проведения Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ-2024) в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, ВФМ-2024 стал уникальной площадкой для поиска новых партнеров и закрепления существующих контактов.

"У нас была возможность представить потенциал региона гостям из всех регионов страны и десятков стран мира. Наряду со стендом региона большой популярностью пользовалась и зона "IТ-кампуса "НЕЙМАРК". Мы увидели, что региональные проекты интересны молодым людям из самых разных стран мир", - отметил Глеб Никитин.

Около 1000 открыток, 1200 переводных татуировок с достопримечательностями Нижнего Новгорода, 30 000 магнитов в стиле хохломской росписи, украшений народных художественных промыслов, сувенирных наличников и расписных ложек было оформлено на мастер-классах и интерактивных мероприятий на стенде региона.

"Считаю, что Нижний Новгород солировал на этом фестивале. Говорю не только о нашем павильоне, где постоянно шли мероприятия, но и о нашем регионе, который был представлен широко и масштабно", - подчеркнул спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин.

В последний день работы выставочного пространства Нижегородской области среди участников и гостей фестиваля было разыграно пять путевок в Нижний Новгород - "Культурную столицу России-2024". Победителями стали участники фестиваля из Адыгеи, Саратова, Сочи, Курска и Челябинска.

Напомним, что Академический хор НГЛУ им. Добролюбова исполнил гимн РФ на закрытии ВФМ-2024.

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Теги:
НХП Фестиваль
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