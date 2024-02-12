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Общество

Нижегородские авторы и композиторы могут поучаствовать в "Шаинском фесте"

08 марта 2024 09:58  [2] Общество
Нижегородские авторы и композиторы могут поучаствовать в Шаинском фесте

Нижегородские авторы и композиторы могут поучаствовать в Шаинском фесте

Согласно информации, нижегородские композиторы и поэты могут побороться за победу на Международном фестивале, который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и призван возродить жанр детской песни. Сообщают организаторы мероприятия.

Региональный этап очных прослушиваний в Нижнем Новгороде пройдет 24 марта с 12:00 до 15:00 на площадке концертного зала Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина. Затем в 17.00 состоится отчетный концерт, где назовут лучшие песни.

Авторы-победители смогут представить свои работы в Государственном Кремлевском Дворце на концерте "Всё лучшее – детям!", который состоится 1 июня 2024 года, в День защиты детей.

Заявку на участие в фестивале можно подать до 15 апреля 2024 года на сайте: шаинскийфест.рф.

На конкурс можно отправить песню продолжительностью не более 3,5 минут, которая написана на русском языке в любом жанре, а также состоит из не менее двух куплетов и одного припева.

При этом авторы могут заявить на конкурс до трех песен, исполненных самостоятельно или с привлечением профессиональных творческих коллективов. Запрещается представлять ранее опубликованные на широкую публику произведения.

Ранее сообщалось, что региональный этап конкурса театральных афиш, который проходил в рамках фестиваля “Театральное Приволжье”, завершился в Нижегородской области.

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Теги:
Дети Конкурсы Музыка
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