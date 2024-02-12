Нижегородцев просят убрать автомобили с трамвайных путей в Сормовском и Московском районах Общество

Региональный Минтранс просит водителей убрать автомобили, припаркованные на путях движения трамвайных маршрутов № 6 и № 7 в Сормовском и Московском районах Нижнего Новгорода.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время проводится обкатка новых рельс перед запуском пассажирского движения трамваев по маршрутам Сормовского кольца.

Кроме того, парковка транспорта на трамвайных путях является нарушением правил дорожного движения.

Сейчас на маршрутах работают эвакуаторы, которые будут вывозить брошенные и незаконно припаркованные автомобили.

Напомним, что об окончании работ по реконструкции трамвайных путей завершилась на Сормовском кольце стало известно 1 марта.