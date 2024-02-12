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Общество

Плюсовая температура установится в Нижегородской области к концу недели

11 марта 2024 13:25  [90] Общество

Фото: Светлана Шуга

В Нижегородской области на текущей неделе установится облачная погода. В первые дни будет холодно и ветрено, но грядёт потепление: постепенно температурный фон начнёт повышаться, и к концу семидневки нас ждёт стабильный "плюс".

Сегодня днем ожидается переменная облачность, термометры покажут -2..-5°, ветер западный, до 5 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером и ночью прогнозируется снег с дождём.

12 марта, в течение дня осадки сохранятся, на дорогах образуется гололедица. Столбики термометров поднимутся до 0..+1°, ветер северо-западный, 3-4 м/с. А вот ночью подморозит до -6°

В среду и в четверг при довольно пасмурной погоде в дневные часы воздух будет прогреваться до +1..+2°, а ночью ожидаются морозы до -4°. Ветер юго-западный, 4-5 м/с.

С пятницы при переменной облачности температура перейдёт в плюсовой диапазон: днём ожидается +3..+5°, а в воскресенье - до 6° тепла; ночью +1..+3°.

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