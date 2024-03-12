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Экономика

Евгений Люлин: "Сегодня мы своими ресурсами дополняем все федеральные программы"

12 марта 2024 18:22  [91] Экономика

Губернатор Глеб Никитин 12 марта выступил с отчетом об итогах работы правительства региона за 2023 год на Нижегородской ярмарке.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин был в числе участников мероприятия. Он рассказал о ситуации в экономике региона.

По словам спикера ЗСНО, сегодня фактически нет такой федеральной программы, в которой бы не участвовала Нижегородская область.

"Выдерживаем свои обязательства, выполняем те объемы, которые запланированы, вкладываем свои ресурсы во все федеральные программы. В этом году мы продолжим строительство индустриального парка в Дзержинске. Это же не только дзержинская задача, это вообще развитие промышленного производства всей Нижегородской области. И это как раз закладывается фундамент будущих наших результатов, наших успехов", - отметил Евгений Люлин.

Он также добавил, что принятое на уровне федерального центра решение о сокращении госдолга регионов позволит Нижегородской области направить дополнительные средства на развитие.

В частности, по словам председателя Заксобрания региона, будет продолжена газификация северных районов Нижегородской области.

"Наша экономика нас не подводит уже многие годы, и мы же с вами знаем, что истекший год тоже показал рекордные просто результаты за всю историю, 30-летнюю историю Новой России. Мы более чем на 11% увеличили объем промышленного производства, что позволяет нам решать очень крупные, очень серьезные, очень системные задачи", - отметил Евгений Люлин.

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Теги:
Глеб Никитин Евгений Люлин экономика
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