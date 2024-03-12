Евгений Семенов: "Глеб Никитин формирует долгосрочные планы развития региона" Общество

Губернатор Глеб Никитин 12 марта выступил с отчетом об итогах работы правительства региона за 2023 год на Нижегородской ярмарке.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов прокомментировал итоги работы нижегородского правительства за минувший год.

По словам эксперта, губернатору Глебу Никитину и его команде удается формировать не только краткосрочные, среднесрочные, но и долгосрочные планы развития региона.

"При этом мы понимаем прекрасно, что управлять сегодня регионом в условиях ужесточающихся санкций, в условиях ужесточающегося политического давления и в условиях затяжной и тяжелейшей информационно-психологической войны, да и вообще-то гибридной войны, эта задача не из лёгких", - добавил эксперт.

Он также отметил, что в отчете губернатора актуализирован ряд направлений развития, обозначены новые задачи, которые стоят перед регионом в ближайшие годы.