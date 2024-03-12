Работу нелегальной автозаправки пресекли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода на территории гаражного кооператива была пресечена деятельность нелегальной автозаправочной станции.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, члены гаражного кооператива неоднократно обращались в различные инстанции с целью прекратить деятельность подпольной АЗС. Граждане опасались за свою жизнь и за имущество. Однако обращения никаких результатов не принесли. Владельцы нелегальной заправки продолжали свою незаконную деятельность.

Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнему Новгороду провели серию незапланированных проверок. В результате ревизий работа подпольных заправок была остановлена. На продавцов наложили внушительные штрафы.

В целях избежания повторения подобных ситуаций, информация о любой незаконной АЗС в гаражном массиве будет оперативно доводиться до органов дознания МЧС России.

Ранее сообщалось, что деятельность сети подпольных игорных клубов пресекли в Нижегородской области