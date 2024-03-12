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Общество

Участники автопробега в поддержку СВО прибыли в Нижний Новгород

13 марта 2024 14:52  [56] Общество

Фото: организаторы мероприятия

В Нижний Новгород прибыла колонна автомобилей, участвующих в пробеге в поддержку бойцов СВО. Об этом сообщили во всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство".

Автоколонна следует по маршруту остров Русский – Владивосток - Луганск. До прибытия в Нижний Новгород участники автопробега преодолели уже 9 400 километров.  

"В автопробеге принимают участие полноприводные автомобили отечественного производства, которые по прибытии в Донбасс будут переданы в воинские части, где выполняют боевые задачи представители "Боевого Братства".  Также по пути следования колонны жители разных городов вносят свою лепту в сбор гуманитарной помощи для военнослужащих", - рассказал директор фонда "Народ и армия", представитель Центрального совета "Боевого Братства" Максим Земеров.

В Нижнем Новгороде к колонне присоединился еще один автомобиль для его последующей передачи бойцам СВО и несколько машин сопровождения. Всего планируется передать 12 авто.

Во время посещения Нижнего Новгорода участники автопробега познакомились с историей создания музея техники и оборонной промышленности "Парк Победы", где состоялся тожественный митинг.

"Мы стартовали 17 февраля во Владивостоке. По дороге посещаем города, собираем машины и гуманитарную помощь: маскировочные сети, запчасти для дронов, другие необходимые вещи, - и все это отвозим в зону СВО нашим бойцам. Закончим пробег в конце марта в Луганске", - сказал участник пробега Александр Богославцев.

Ранее сообщалось, что благотворительный рок-концерт в поддержку участников СВО прошел в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Военные СВО
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