Депутаты Гордумы приняли участие в отчётной конференции губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Политика

Фото: Telegram-канал Олега Лавричева

12 марта председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в отчетной конференции губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Мероприятие состоялось на Нижегородской ярмарке, также трансляция велась в телеэфире и на интернет-ресурсах.

"Как всегда, мероприятие по подведению итогов года главой региона прошло на высоком организационном уровне. Подготовленный командой экспертов исчерпывающий анализ всех сфер жизни региона позволил не только отметить основные достижения, но и выстроить перспективу дальнейшего развития в рамках направлений, обозначенных Президентом России в недавнем послании Федеральному Собранию", – сказал Олег Лавричев.

Председатель городской Думы отметил, что дальнейшее комплексное развитие региона губернатор видит через призму семьи как основы здорового и благополучного общества и постарается использовать все возможности новых национальных проектов, внедряемых главой государства, реализуя семейно-ориентированную государственную политику на уровне региона.

"Спасибо всем, кто сегодня слушал мое выступление и в зале Нижегородской ярмарки, и в соцсетях! Говорил от души, с чувством удовлетворения от уже выполненного и с вдохновением для дальнейших свершений ради развития Нижегородской области. Всё, что мы делаем, - для людей. Благодарю за поддержку и совместную работу! Вместе с вами, для вас и с учетом задач, обозначенных Президентом, работаем дальше!" - написал Глеб Никитин в своем Telegram-канале по итогам мероприятия.