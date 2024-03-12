Глеб Никитин: Развитие кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" позволяет возрождать святыни Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин присутствовал на чине освящения колоколов для звонницы Спасо-Преображенского мужского монастыря в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Чин освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

По словам главы региона, правительство области активно взаимодействует с Нижегородской митрополией. Благодаря совместным усилиями удается возрождать множество церквей и монастырей нижегородской земли.

Также Глеб Никитин отметил, что колокола, которые были освящены изготовлены за счет средств попечителей.

"Это говорит о том, что традиции благотворительности возрождаются. Развитие кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" уже позволило возродить и реконструировать немало святынь. Хотел бы поблагодарить митрополита и всех, кто работает над развитием Арзамаса. Сегодня это один из красивейших малых городов России", - отметил Глеб Никитин.

Набор из 13 колоколов будет размещен на звоннице обители. Колокольня соединена с Благовещенской церковью. Общий вес кампанов более 6 тысяч кг, самый большой из них весит 3 тонны.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий сказал, что восстановление арзамасских святынь стало возможным благодаря сотрудничеству духовенства и мирян.

“Сегодняшнее событие - еще один пример, насколько плодотворна может быть наша деятельность, если мы действуем в духе соработничества. Когда мы едины, мы непобедимы!” - сказал владыка .

На богослужении также присутствовали мэр Арзамаса Александр Щелоков и директор АНО “Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера” Игорь Филиппов.

Напомним, что Спасо-Преображенский собор открылся прошлым летом после масштабной реконструкции. Храм расположен на территории одноимённого мужского монастыря.

Ранее сообщалось, что новый храм планируется построить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.