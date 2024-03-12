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Общество

Нижегородские агитбригады поздравили участниц СВО с 8 Марта

14 марта 2024 14:35  [80] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Постоянно действующие агитбригады из Нижегородской области поздравили участниц спецоперации.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, это не только медсестры и другие специалисты, которые трудятся в тылу, но и снайперы, наводчицы, минометчицы, несущие службу непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Поездки агитбригад, в состав которых входят профессиональные нижегородские коллективы, организованы по инициативе правительства Нижегородской области и Штаба Захара Прилепина. Также активное участие в формировании и сопровождении бригад принимают "Центр Пешков", министерство культуры Нижегородской области и единый патриотический центр “Авангард”.

В честь Международного женского дня, выступления нижегородских артистов прошли в расположениях и госпиталях. Девушки получили в подарок наборы косметических средств, которые можно использовать в походных условиях. Подарки собрали вместе с партнерами - Synergetic и Ansaligy.

Напомним, что проект постоянно действующих агитбригад стал продолжением предновогодней акции “Нижегородская область – фронту”. В рамках акции Штаб Захара Прилепина и правительство Нижегородской области доставили бойцам подразделений Добровольческого корпуса тысячи индивидуальных подарков. Творческие коллективы проехали по подразделениям Добровольческого корпуса и дали концерты в домах культуры, в расположениях, на полигонах и под открытым небом в непосредственной близости от боевых позиций.

Агитбригады стали постоянно действующими с 23 февраля. Тогда артисты поздравили подразделения концертами и подарили портативные кинотеатры для расположений.Теперь творческие коллективы будут посещать зону СВО каждый месяц.

Ранее сообщалось, что очередная партия гуманитарной помощи из Нижегородской области доставлена в зону СВО

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Теги:
Артист Концерты СВО
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