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Культура и отдых

Нижний Новгород выступит в роли "Столицы Масленицы" на площадке ВДНХ в Москве

15 марта 2024 12:12  [78] Культура и отдых

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижний Новгород выступит в роли "Столицы Масленицы" на площадке "Универмаг "Россия" в павильоне №75 на ВДНХ в Москве 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В этот день посетители площадки "Универмаг "Россия" смогут поучаствовать в традиционных играх, попробовать городецкий пряник, станцевать под народные миксы, а также отправить открытку родным и друзьям по "Масленичной почте".

"Один из брендов Нижнего Новгорода и всей Нижегородской области – "100% настоящая Россия". В предстоящее воскресенье мы отпразднуем Масленицу вместе с жителями всей страны по традициям и, вместе с тем, по-современному", - рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

На площадке любой желающий также сможет попробовать свои силы в городецкой и хохломской росписи, научиться изготовлять куклу-оберег, модные кокошники и уникальные сумки-шопперы в русском стиле.

Напомним, что трехмиллионный посетитель выставки "Россия" получил открытку от Владимира Путина.

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Теги:
Масленица Праздники
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