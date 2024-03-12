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Общество

Готовность спецтехники организаций Ленинского района проверили в Нижнем Новгороде

15 марта 2024 14:06  [45] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Готовность водооткачивающей техники к возможным подтоплениям проверили в Ленинском районе. Как сообщает пресс-служба районной администрации, смотр техники восьми специализированных организаций провел первый замглавы района Николай Захар.

МБУ "РЭД", ОАО "Нижегородский Водоканал", пожарно-спасательная часть №8, ОАО "Домоуправляющая компания Ленинского района", ООО "Мастак" и другие спецорганизации представили на проверку 27 единиц техники.

По словам Николая Захара, вся техника находится в рабочем и исправном состоянии. Все известные подтопляемые участки дорог находятся на особом контроле у администрации района. Кроме того, бригады укомплектованы необходимыми средствами, обучены действиям при чрезвычайных ситуациях и работе на технических средствах.

Генеральный директор ОАО "Домоуправляющая компания Ленинского района" Алексей Базякин отметил, что на данный момент в арсенале организации имеется 13 единиц техники на базе "Газель". Помимо этого, представлены инструменты для откачки в виде мотопомп, насосов и шанцевый инструмент. Готов план по ликвидации мест подтоплений.

В случае выявления подтоплений горожан просят обращаться в районные службы оперативных дежурных , диспетчерскую службу МБУ "РЭД" или управляющие организации. Список и номера телефоны можно найти, пройдя по ссылке.

Напомним, ране сообщалось, что в Нижнем Новгороде по поручению Юрия Шалабаева, районные администрации проверили готовность техники к противопаводковым мероприятиям.

Также сообщалось, что глава Нижнего Новгорода поручил коммунальщикам начать подготовку к паводку.

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Теги:
ЖКХ Паводок Техника
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