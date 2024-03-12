Работу общественных наблюдателей на избирательных участках проверили в Нижнем Новгороде

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Члены Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами президента-2024 проверили работу общественных наблюдателей пяти избирательных участков в Советском районе Нижнего Новгорода . Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Нижегородской области.
Эксперт по выборам общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Михаил Полянский вместе с членом региональной Общественной палаты Николаем Михневич посетили избирательные участки №№2705, 2706, 2707, 2708, 2709.
По словам Михаила Полянского, все участки, которые были посещены, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБами).
Работу общественных наблюдателей, избирательные аналитики, оценили как грамотную и ответственную. Нарушения или проблем выявлено не было. Общественные наблюдатели также отметили высокую явку граждан в первый день выборов
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