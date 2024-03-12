Явка избирателей в Нижегородской области по данным на 15.00 составила 72,69%

Явка избирателей в Нижегородской области к 15.00 17 марта составила 72,69%. Об этом сообщили в Избиркоме региона.
Участие в голосовании на выборах президента РФ уже приняли 1 807 690 нижегородцев.
В частности, на участках проголосовали 1 541 274 человека или 70,11% от общего числа избирателей в регионе.
При помощи механизма ДЭГ в регионе к 15.00 проголосовало 266,4 тыс. человек (92,39%).
Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.
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