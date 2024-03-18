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Общество

Мониторинг 19 участков дорог организован во время половодья в Нижегородской области

20 марта 2024 15:42  [102] Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Мониторинг 19 участков дорог, пролегающих рядом с водоемами, организован во время половодья на федеральных автотрассах в Нижегородской области. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

Общая протяженность участков дорог, находящихся в зоне возможного подтопления, составляет 17 км.

Помимо этого, дорожные службы проводят мониторинг восьми мостов, которые может затопить из-за паводка. Это переправа через реку Сейма на 366-м км федеральной трассы М-7 "Волга", на мостах через Вилейку (81-й км), Озерку (136-й км) и Патергу (166-й км) на трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов, на мостах через Люнду (116-й км), Зимару (123-й км) и Черемику (166-й км) на федеральной магистрали Р-177 "Поветлужье".

"В Нижегородской области дорожные службы выполняют расчистку от снега, льда и мусора подмостовых русел и водопропускных труб. В местах, где могут образоваться пучины, освобождают обочины и откосы земляного полотна, укрепляют обочины",- пояснили в ведомстве.

Всего в работах задействовано 14 бригад из 116 человек и 67 единиц спецтехники.

Напомним, 69 бесхозных гидротехнических сооружений находится на территории Нижегородской области.

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Теги:
Мосты Паводок
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