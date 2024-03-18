Депутаты ЗСНО поддержали увеличение размера стипендии спортсменам сборных команд России Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты нижегородского Заксобрания на заседании комитета по соцвопросам обсудили внесение изменений в региональный закон "О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов Нижегородской области и их тренеров".

Законопроектом предлагается увеличить размер ежемесячной стипендии нижегородским спортсменам-членам сборных команд России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. На сегодняшний день спортсменам основного состава выплачивается 15 тысяч рублей. А спортсменам резервного состава – 10 тысяч рублей.

"Депутаты профильного комитета поддержали инициативу, внесенную губернатором Нижегородской области. Если на заседании Законодательного Собрания коллеги нас поддержат, то спортсмены основного состава сборных команд России будут получать 30 тысяч рублей, а резервного 20 тысяч. Данные изменения стимулируют наших спортсменов на новые победы, рекорды и достижения", – отметила председатель комитета по социальным вопросам Законодательного Собрания Нижегородской области Наталья Смотракова.

"Нижегородские спортсмены выступают на действительно высоком уровне, представляя на спортивной арене не только наш регион, но и нашу страну. В 2023 году в списки основного и резервного состава сборных команд России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта вошло 186 спортсменов из Нижегородской области. В этом году списки сформированы ещё не во всех видах спорта, но мы уже насчитываем более 150 нижегородцев-членов сборных команд страны. Увеличение ежемесячной стипендии поможет не только оказывать более существенную материальную поддержку нашим атлетам, уже вошедшим в состав национальной сборной, но и станет дополнительной мотивацией для начинающих спортсменов к совершенствованию своих спортивных навыков", – подчеркнула и.о. министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова.

Ранее сообщалось, что Анастасия Кулешова завоевала два "золота" на Чемпионате России по лыжным гонкам.