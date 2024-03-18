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Культура и отдых

Нижегородские школьники могут посетить бесплатную экскурсию в планетарии НГПУ

22 марта 2024 11:08  [58] Культура и отдых

Фото: Мининский университет

Бесплатная экскурсия для учащихся 8-11 классов пройдёт в планетарии и астрономическом музее Мининского университета. На неё приглашаются школьники Нижнего Новгорода и области.

Мероприятие состоится 10 апреля в 15:30 в главном корпусе вуза по адресу: Нижний Новгород, ул.Ульянова,1.

Стоит отметить, что учебном планетарии используется передовое цифровое оборудование в сочетании с отреставрированным проектором Zeiss ZKP1, дающим очень реалистичную картину звёздного неба.

Ректор вуза Виктор Сдобняков рассказал, что в вузе проходят экскурсии по Музею Просвещения, в который входят астрономический, физический, литературные кабинеты, а также сеансы в планетарии - старейшем в регионе.

По его словам, в рамках федеральной акции "Наука рядом", посвящённой проведению в России Десятилетия науки и технологий, для школьников подготовлена специальная программа.

Для участия необходима регистрация по ссылке. В графе "все регионы" необходимо выбрать Нижегородскую область. При входе нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении).

Напомним, Дни открытых дверей пройдут в Мининском университете в весенние каникулы. Абитуриенты и родители приглашаются познакомиться с факультетом управления и социально-технических сервисов, факультетом гуманитарных наук, факультетом информационных технологий, естественно-географическим и лингвистическим факультетами. (14+)

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Теги:
НГПУ Планетарий Экскурсия
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