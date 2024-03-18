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Культура и отдых

Стало известно о судьбе культурных мероприятий, запланированных в Нижнем Новгороде на 23-24 марта

23 марта 2024 15:26  [98] Культура и отдых

Ряд культурных мероприятий, премьерных показов, запланированных в эти выходные в Нижнем Новгороде, переносятся или отменяются. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, в соответствии с указом губернатора Глеба Никитина, 23 и 24 марта действуют временные ограничения на проведение массовых мероприятий.

Так, в субботу и воскресенье основные культурно-массовые мероприятия отменены. Спортивные мероприятия пройдут без зрителей

Отменены:

- групповые экскурсии и лекции в НГХМ;
- спектакли "Параллельные влюблённости", "Доктор Живаго", "Незнайка учится", "Волки и овцы" в драмтеатре;
- спектакль "Метель. Шинель. В портфель" в ТЮЗе;
- балет "Белоснежка" в театре оперы и балета;
- творческая встреча-экскурсия, спектакли "Солдат и ведьма", "Волшебный листочек". "Конёк-Горбунок","Доктор Айболит" в кукольном театре.

Деньги за купленные билеты будут возвращены.

Перенесены с сохранением билетов:

- форум Рея в КЦ "Рекорд" (дата пока не определена);
- "Шаинский Фест" в НХК им. Л.К.Сивухина - на 27 марта;
- заседание кружка "Слушаем шедевры" в НЦСБ для Слепых - на 30 марта;
- концерт Оркестра русских народных инструментов в музее Рукавишникова (дата пока не определена);
- концерты "Абонемент 21. Партитура с историей" и "Детский хор им. Попова" в филармонии (даты пока не определены),
- концерт "Абонемент органная азбука" в Нижегородской консерватории - на 31 марта;
- спектакли "Тайна третьей планеты" в ТЮЗе перенесены на 20-21 апреля;
- концерт"Т.Курентзис и оркестр La Voce Strumentale" в тетре оперы и балета - на 14 апреля.

Напомним, что 23 и 24 марта музеи и библиотеки Нижегородской области работают в штатном режиме для индивидуальных посетителей. Но при этом все групповые экскурсии, лекции и мастер-классы отменены.  

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Теги:
Спектакль Театры
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