Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
09 декабря 2025 15:32Супермодель Наталья Водянова рассказала о тяжелом детстве в Горьком
09 декабря 2025 14:51В ЗСНО открылась экспозиция, посвященная духовному наследию преподобного Варнавы Ветлужского
09 декабря 2025 13:14"Секретные" арт-объекты появились на мостовой в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 12:53Мэрия изымает "Дом Жарковой" на Ильинке для реконструкции
09 декабря 2025 11:49Новогодний фестиваль на Нижегородской ярмарке стартует 12 декабря
08 декабря 2025 20:29Нижегородская область завоевала три награды туристической премии Russian Traveler Awards
08 декабря 2025 17:00Деды Морозы начали заливать каток на Нижегородской ярмарке
08 декабря 2025 14:08В Нижнем Новгороде презентовали музыкальный альбом, посвященный Степану Разину
05 декабря 2025 18:03Будущее местного самоуправления и туризма обсудили на Совете законодателей ПФО
05 декабря 2025 16:57Евгений Люлин призвал снять барьеры для туристического роста в регионах Приволжья
Культура и отдых

Супермодель Наталья Водянова рассказала о тяжелом детстве в Горьком

09 декабря 2025 15:32 Культура и отдых
Супермодель Наталья Водянова рассказала о тяжелом детстве в Горьком

Фото: Анастасия Назарова

Супермодель Наталья Водянова стала героиней обложки арабского издания модного журнала Harper’s Bazaar Arabia. В интервью она откровенно поделилась воспоминаниями о своём трудном детстве, семейной истории, материнстве и создании благотворительного фонда "Обнажённые сердца".

Наталья родилась и выросла в Горьком. В юном возрасте на её плечи легла большая ответственность: отец ушёл, когда она была младенцем, а отчим покинул семью после рождения сестры Оксаны, у которой тяжелая форма аутизма и ДЦП. Мать торговала на рынке и работал уборщицей, а Наталья с 11 лет помогала ей и присматривала за сёстрами.

В школе одноклассники дразнили будущую супермодель за худобу и сестру с ДЦП. Несмотря на это, ей нравилось учиться, хотя из-за домашних обязанностей она не успевала делать задания.

"Мне нравилось учиться в школе, но было совсем не до домашних заданий из-за ситуации в семье. Я получала хорошие оценки на уроках благодаря любопытству и естественному желанию задавать вопросы, но потом разочаровывала учителей, не сдавая "домашку", — вспоминает модель.

Водянова находила силы заниматься музыкой и театром, что помогло ей обрести уверенность и поступить в модельную школу. В 17 лет нижегородка подписала контракт с агентством и переехала в Париж.

Став успешной моделью и предпринимательницей, Наталья помогла своей семье выбраться из бедности. Однако она подчёркивает, что именно годы в России сформировали её характер.

"Моя семья определённо пример сильных женщин — она была полностью матриархальной. Моя бабушка всем заправляла, говорила всем, даже мужу, что делать. Она контролировала деньги и заставляла все работать. У моей матери была другая сила. Её решение оставить ребёнка с ограниченными возможностями, а не отдавать Оксану на государственное попечение, было огромной борьбой — она проявила силу духа", — поделилась Водянова.

Наталья также призналась, что считает свою сестру Оксану главным учителем: "Она научила меня тому, что ты сам создаёшь свою реальность. Её аутизм сделал её в каком-то смысле неуязвимой, она улыбалась, даже когда у нас не было еды на следующий день".

Именно Оксана вдохновила модель на создание фонда "Обнажённые сердца" в 2004 году. Организация оказывает поддержку семьям детей с особенностями развития, включая расстройства аутистического спектра, синдром Дауна и ДЦП.

Ранее сообщалось, что свекор Водяновой может купить около 10% акций футбольного клуба "Реал Мадрид". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
знаменитости Наталья Водянова
Поделиться:
Новости по теме
28 октября 2025 19:00Тина Канделаки откроет ресторан в Нижнем Новгороде
20 октября 2025 18:45Марк Эйдельштейн готовится к экзаменам на нижегородской Покровке
14 октября 2025 22:18Марк Эйдельштейн: "Люблю все нижегородское!"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных