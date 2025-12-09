Супермодель Наталья Водянова рассказала о тяжелом детстве в Горьком Культура и отдых

Фото: Анастасия Назарова

Супермодель Наталья Водянова стала героиней обложки арабского издания модного журнала Harper’s Bazaar Arabia. В интервью она откровенно поделилась воспоминаниями о своём трудном детстве, семейной истории, материнстве и создании благотворительного фонда "Обнажённые сердца".

Наталья родилась и выросла в Горьком. В юном возрасте на её плечи легла большая ответственность: отец ушёл, когда она была младенцем, а отчим покинул семью после рождения сестры Оксаны, у которой тяжелая форма аутизма и ДЦП. Мать торговала на рынке и работал уборщицей, а Наталья с 11 лет помогала ей и присматривала за сёстрами.

В школе одноклассники дразнили будущую супермодель за худобу и сестру с ДЦП. Несмотря на это, ей нравилось учиться, хотя из-за домашних обязанностей она не успевала делать задания.

"Мне нравилось учиться в школе, но было совсем не до домашних заданий из-за ситуации в семье. Я получала хорошие оценки на уроках благодаря любопытству и естественному желанию задавать вопросы, но потом разочаровывала учителей, не сдавая "домашку", — вспоминает модель.

Водянова находила силы заниматься музыкой и театром, что помогло ей обрести уверенность и поступить в модельную школу. В 17 лет нижегородка подписала контракт с агентством и переехала в Париж.

Став успешной моделью и предпринимательницей, Наталья помогла своей семье выбраться из бедности. Однако она подчёркивает, что именно годы в России сформировали её характер.

"Моя семья определённо пример сильных женщин — она была полностью матриархальной. Моя бабушка всем заправляла, говорила всем, даже мужу, что делать. Она контролировала деньги и заставляла все работать. У моей матери была другая сила. Её решение оставить ребёнка с ограниченными возможностями, а не отдавать Оксану на государственное попечение, было огромной борьбой — она проявила силу духа", — поделилась Водянова.

Наталья также призналась, что считает свою сестру Оксану главным учителем: "Она научила меня тому, что ты сам создаёшь свою реальность. Её аутизм сделал её в каком-то смысле неуязвимой, она улыбалась, даже когда у нас не было еды на следующий день".

Именно Оксана вдохновила модель на создание фонда "Обнажённые сердца" в 2004 году. Организация оказывает поддержку семьям детей с особенностями развития, включая расстройства аутистического спектра, синдром Дауна и ДЦП.

