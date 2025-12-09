Нижегородский зоопарк изменит режим работы в новогодние каникулы

Фото:
Нижегородский зоопарк "Лимпопо" не перестанет принимать гостей в новогодние каникулы, однако график работы учреждения будет изменён. Об этом сообщается в социальных сетях зоопарка.
Накануне Нового года, 31 декабря, зоопарк будет работать по сокращённому расписанию — с 9:00 до 15:00.
В первый день 2026 года, 1 января, "Лимпопо" начнёт встречать гостей с 12:00 и завершит работу в 17:00.
Со 2 января и в последующие дни новогодних каникул зоопарк будет открыт с 9:00 до 17:00, согласно зимнему режиму работы.
При этом кассы учреждения закрываются за час до окончания рабочего дня.
Ранее НГИАМЗ опубликовал график работы филиалов в новогодние праздники.
