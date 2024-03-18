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Происшествия

Правоохранители выясняют основания пребывания в РФ подозреваемых в теракте

24 марта 2024 17:26  [150] Происшествия

Правоохранители выясняют основания пребывания в РФ подозреваемых в теракте.

"В ряде телеграм-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», скрывшиеся на автомобиле "Рено" и впоследствии задержанные на территории Брянской области, являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", - говорится в сообщении МВД России. 

По информации ведомства, в настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории Российской Федерации, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства.

"Призываем журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенных сведений и преждевременных оценок, доверять только официальным сообщениям правоохранительных ведомств", - сказано в сообщении МВД России.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Путин обратился к гражданам России в связи с варварским террористическим актом в Подмосковье, жертвами которого стали десятки мирных людей.

Он высказал особые слова благодарности медикам, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы сохранить жизни людей и избежать ещё больших потерь.

"Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы", - подчеркнул президент.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких.

"Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днём общенационального траура", - заявил глава государства.

Он упомянул, что всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. 

 

 

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Теги:
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