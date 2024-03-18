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Общество

Парковка на Нижне-Волжской набережной будет ограничена 27 марта

25 марта 2024 13:58  [75] Общество
Парковка на Нижне

Парковка на Нижне

Фото: ЦОДД

Парковку на участке дороги по Нижне-Волжской набережной временно ограничат. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода, это связано с проведением мероприятия.

С 00:01 до 21:00 27 марта будет запрещена остановка и парковка транспортных средств по Нижне-Волжской набережной в районе дома №11 (Академия "Маяк").

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков. Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут перемещаться на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде временно изменилась схема движения электробусов маршрута Э-17

Также сообщалось, что временно поменялась схема движения автобусного маршрута А-3

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Теги:
движение Парковка Транспорт
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