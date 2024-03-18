Корпорация МСП приглашает предпринимателей на встречу в гендиректором Александром Исаевичем 29 марта Бизнес

Предпринимателей Нижегородской области приглашают на встречу с генеральным директором Корпорации "МСП" Александром Исаевичем.

Согласно информации, встреча состоится 29 марта в 11:00 на площадке регионального центра "Мой бизнес": Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 4.

Руководитель Корпорации расскажет о ключевых инструментах поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", финансовых инструментах, лизинговых программах, а также о перспективных возможностях, которые предоставляет цифровая платформа МСП.РФ.

Министр отметил, что региональный бизнес уже активно пользуется возможностями платформы МСП.РФ, но существуют серьезные перспективы для развития этого взаимодействия.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что наш регион входит в число лидеров по объёмам кредитования высокотехнологичных МСП: нижегородские предприятия с момента запуска программы получили уже около 1 млрд рублей. Также регион лидирует по привлечению льготного лизингового финансирования компаниями: за прошлый год показатель составил более 150 млн рублей.

Кроме того, Нижегородская область входит в топ-10 регионов по доступности госимущества для бизнеса.

Желающим прийти на встречу нужно зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, что обо всех мерах поддержки бизнеса можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта МСП. На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес": 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным Минпромторгом. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.