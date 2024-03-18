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Общество

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Нижнем Новгороде 12 апреля

26 марта 2024 17:24  [58] Общество

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в первом павильоне Нижегородской ярмарки 12 апреля. Об этом заявил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин на пресс-конференции в НОИЦ 26 марта. 

В ярмарке вакансий примут участие, в частности, ЗАО"Меридиан", завод им. Петровского и завод "Красный якорь".

По словам Игоря Пантюхина, всего будет представлено 8000 вакансий. 

"Мы ожидаем, что на ярмарку придут 5000-7000 соискателей. В общей сложности в Нижегородской области открыто около 70 тысяч вакансий. В этом году ярмарка будет проходить с элементами профориентации, то есть у соискателей будут в первую очередь спрашивать об их интересах", - рассказал руководитель управления по труду и занятости региона. 

Директор по персоналу завода "Красный якорь" Ольга Масякина подчеркнула, что предприятию в первую очередь требуются технологи. 

"У нас растут объемы производства, поэтому нам требуются такие узкие специалисты. Также мы ждем студентов", - сказала она.

Ранее сообщалось, что семь отраслевых кластеров создадут в Нижегородской области.

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Теги:
Занятость и безработица
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