Около 4 млн рублей лишилась нижегородка после звонка псевдоруководителя Происшествия

Мошенническая схема, в которой работающим гражданам звонят и пишут непосредственные руководители, становится очень популярной в Нижегородской области. Так, аферист, представившийся руководителем учреждения в Нижнем Новгороде, с помощью сообщников "развёл" сотрудницу на крупную сумму. Об очередном случае такого мошенничества рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, в полицию обратилась 54-летняя жительница Нижегородского района. Она рассказала, что ей позвонил руководитель и предупредил о предстоящем звонке сотрудника службы безопасности и поручил выполнить все его инструкции.

Не заподозрив обмана, нижегородка в течение недели выполняла все указания, продиктованные ей по телефону. В результате, под предлогом отмены несанкционированных операций по банковскому счету она оформила четыре кредита на общую сумму более 3,6 млн рублей. Затем купила смартфон с функцией бесконтактной оплаты и с помощью специального приложения перевела все деньги на указанные счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), правоохранители устанавливают злоумышленников.

В полиции напомнили, что одна из наиболее распространенных схем обмана граждан – звонок из банка или силовых структур с сообщением о попытке "мошенников" украсть деньги со счёта клиента или взять на его имя кредит. Затем поступает рекомендация обезопасить сбережения и перевести деньги на якобы безопасный счёт. К разговору могут подключаться и другие "специалисты": сотрудники "полиции", "прокуратуры", "центробанка". Цель злоумышленников - заставить вас волноваться и выполнить все их указания.