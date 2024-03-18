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Около 4 млн рублей лишилась нижегородка после звонка псевдоруководителя

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Мошенническая схема, в которой работающим гражданам звонят и пишут непосредственные руководители, становится очень популярной в Нижегородской области. Так, аферист, представившийся руководителем учреждения в Нижнем Новгороде, с помощью сообщников "развёл" сотрудницу на крупную сумму. Об очередном случае такого мошенничества рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, в полицию обратилась 54-летняя жительница Нижегородского района. Она рассказала, что ей позвонил руководитель и предупредил о предстоящем звонке сотрудника службы безопасности и поручил выполнить все его инструкции.

Не заподозрив обмана, нижегородка в течение недели выполняла все указания, продиктованные ей по телефону. В результате, под предлогом отмены несанкционированных операций по банковскому счету она оформила четыре кредита на общую сумму более 3,6 млн рублей. Затем купила смартфон с функцией бесконтактной оплаты и с помощью специального приложения перевела все деньги на указанные счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), правоохранители устанавливают злоумышленников.

В полиции напомнили, что одна из наиболее распространенных схем обмана граждан – звонок из банка или силовых структур с сообщением о попытке "мошенников" украсть деньги со счёта клиента или взять на его имя кредит. Затем поступает рекомендация обезопасить сбережения и перевести деньги на якобы безопасный счёт. К разговору могут подключаться и другие "специалисты": сотрудники "полиции", "прокуратуры", "центробанка". Цель злоумышленников - заставить вас волноваться и выполнить все их указания.

Как ранее выяснил телеканал "360", полицейский никогда не позвонит и не скажет, что человеку надо поучаствовать в какой-то операции по задержанию злоумышленника или следственных дейcтвий, перевести деньги на какой-то резервный счёт. Никаких резервных и безопасных счетов попросту не существует.

В управления безопасности Банка России подтвердили, что Центробанк никогда не работал со счетами физических лиц, не звонил им и не просил провести какие-то операции в коммерческих банках. Более того, службы безопасности банков не просят подтверждений от клиента - они просто блокируют подозрительные операции.

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Теги:
МВД Мошенничество
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