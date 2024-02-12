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Лженачальник и псевдосиловики "развели" жительницу Шахуньи на 1,5 млн рублей

22 февраля 2024 12:09  [440] Происшествия

Фото: с сайта unsplash.com

Мошенник, представившийся руководителем учреждения в Шахунье, с помощью сообщников "развёл" сотрудницу на крупную сумму денег. Об этом случае рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратилась 53-летняя местная жительница, которая сообщила о факте мошенничества. В мессенджере ей пришло сообщение от якобы руководителя учреждения, где она работает. Лженачальник предупредил, что с ней свяжется сотрудник силовых структур, который отвечает за кадровую безопасность их учреждения и проводит проверку работников.

"Сотрудник силовых структур", в свою очередь, поведал историю, что произошла утечка персональных данных работников учреждения и предупредил женщину об уголовной ответственности за разглашение данной информации.

Далее к разговору подключилась женщина, которая представилась сотрудником ЦБ РФ и сообщила, что мошенники оформили на имя потерпевшей кредиты в нескольких банках. Для их погашения она предложила оформить так называемые "зеркальные" кредиты.

Следуя всем указаниям аферистов, шахунка в течение нескольких дней оформляла кредиты в разных банках, одолжила деньги у знакомой - и перевела все средства - а именно 1 562 500 рублей - на указанные счета. Всё это время с ней на связи были "силовики".

Когда женщине сообщили, что мошенники взяли на её имя ещё один кредит и для его погашения нужно перевести 210 тысяч рублей, она поняла, что её "развели".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), реальные правоохранители ищут злоумышленников.

Напомним, фейковые аккаунты нижегородских политиков начали появляться в Telegram в ноябре.  Мошенники писали нижегородцам сообщения от имени главы Арзамаса Александр Щелокова, замгубернатора Андрея Гнеушева, главы нижегородского минимущества Сергея Баринова, и даже главы региона Глеба Никитина.

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Теги:
МВД Мошенничество Шахунья
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