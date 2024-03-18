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Экономика

Глеб Никитин подвел итоги работы нижегородской промышленности в 2023 году

27 марта 2024 14:11  [93] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоги работы нижегородской промышленности в 2023 году и планы на текущий год обсудили на большом профильном совещании регионального Минпрома на Нижегородской ярмарке. 

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в совещании под председательством губернатора Глеба Никитина приняли участие замгубернатора Андрей Саносян, председатель ЗС НО Евгений Люлин, глава регионального Минпромторга Максим Черкасов, а также представители инфраструктуры поддержки бизнеса и руководители промышленных предприятий региона.

Глеб Никитин отметил, что объем отгруженной промышленной продукции за 2023 год превысил 2 млрд рублей. Это на 20% больше, чем в 2022 году. Кроме того, индекс промышленного производства составил 110,6%.

Отдельно глава региона отметил задачу обновления системы обучения кадров для промышленности, в частности, по использованию инструментов, аналогичных программе "Профессионалитет". Он призвал промышленников участвовать в решении этой задачи - подключаться к работе по модернизации колледжей и техникумов.

Кроме того, Глеб Никитин рассказал, что для повышения кадровой ситуации планируется, в соответствии с позицией президента Владимира Путина, использовать иностранных профессионалов, которые разделяют традиционные российские ценности.

"В Нижегородской области сейчас на рассмотрении находится 40 резюме высококлассных специалистов – техников, дизайнеров, специалистов по работе со станками с программным управлением. Обратите на эти резюме пристальное внимание!" - обратился глава региона к руководителям промышленных организаций.

В этом году в рамках совещания впервые вручили награду "Почетный промышленник" Нижегородской области. Теперь этот почетный знак будет вручаться каждый год за существенный вклад в развитие промышленности региона, в том числе в реализацию проектов по созданию новых производств и техническому перевооружению действующих, по разработке и внедрению в производство инновационных видов продукции. Первыми получателями награды стали пять руководителей крупнейших предприятий региона.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что продвижение возможностей для оказания бизнесу федеральных мер поддержки является одной из задач ведомства. По его словам, а прошлом году нижегородские предприятия получили более 33 млрд рублей по линии Минпромторга РФ. Это стало рекордом. Средства привлечены по 27 программам.

Председатель ЗС НО Евгений Люлин подчеркнул, что несмотря на санкции и увеличение ставки ЦБ промышленность Нижегородской области в 2023 году показала способность эффективно развиваться. Кроме того, по его словам, в регионе установлены беспрецедентные льготы для ряда отраслей. Совместная работа власти и предпринимательского сообщества позволяет раскрыть потенциал нижегородской промышленности.

В завершении заседания 17 предприятий получили из рук губернатора Глеба Никитина почетные штандарты за достижения высоких показателей по результатам оценки эффективности деятельности.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил военнослужащих и сотрудников всех подразделений Росгвардии, а также ветеранов с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации.

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Теги:
Глеб Никитин Промышленность
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