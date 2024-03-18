Аренда самокатов будет возможна в районах строительства метро в Нижнем Новгороде

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Аренда самокатов в 2024 году будет возможна около объектов строительства метро в Нижнем Новгороде, сообщает ИА "Время Н".
Согласно информации, для удобства нижегородцев в этом году будет увеличено число самокатов, в том числе, в зонах строительства метрополитена.
В частности, взять в аренду средство передвижения станет возможным в районах площади Свободы и площади Сенной.
Как сообщалось ранее, новые модели электросамокатов появятся в Нижнем Новгороде в 2024 году.
Напомним также, что более 120 ДТП с электросамокатами произошло в Нижегородской области в 2023 году.
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