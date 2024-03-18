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Общество

Качество уборки благоустроенных по нацпроекту территорий оценили в Приокском районе

28 марта 2024 09:38  [95] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Уборку общественных пространств, которые были благоустроены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом Владимиром Путиным, проверили в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает районная администрация, замглавы района Роман Ухабин вместе с представителями подрядных организаций, которые отвечают за обслуживание скверов и бульваров, проинспектировал 13 территорий.

На участках проверили ворошение и уборку снега, очистку дорожек, работу уличного освещения, а также уборку мусора из урн. По словам Романа Ухабина, в Щербинках, у НИИИСа, на Сурикова, Мызинской дубраве и т.д, территории находятся в нормативном состоянии.  Как только полностью сойдёт снег, будут осмотрены объекты благоустройства на предмет повреждений и сохранения зеленых насаждений. При необходимости всё будет восстанавливаться.

За прошедшие 5 лет в Приокском районе в рамках нацпроекта благоустроили 13 общественных пространств. В этом году в рамках проекта на территории Новинского сельсовета в ЖК "Окский берег" обновят участок на улице Суворова.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал за благоустройство в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда", инициированного президентом РФ. Напомним, проголосовать можно на сайте до 30 апреля.

Также сообщалось, что в текущем году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС планировалось благоустроить 29 пространств. Позднее в план были включены работы в Лопатинском овраге. При этом Благовещенскую площадь могут исключить из плана благоустройства на 2024 год.

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Теги:
Нацпроект Приокский район
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