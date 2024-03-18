Глеб Никитин ответил на вопросы депутатов Заксобрания Нижегородской области 28 марта Политика

Фото: Кирилл Мартынов ИА "Время Н"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил на вопросы депутатов Законодательного собрания в ходе заседания регионального парламента 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона ежегодно выступает с отчетом о результатах деятельности правительства перед парламентом области. В 2024 году с докладом о социально-экономическом развитии Нижегородской области он выступил 12 марта.

Так, депутаты поинтересовались, какую работу ведет правительство региона для поддержки семей с детьми.

"Это комплексная задача. Мы должны не только разработать финансовые меры поддержки, но и обеспечить уверенность в завтрашнем дне, должный уровень системы здравоохранения. Сделать так, чтобы иметь детей было и правильно, и модно. Меры поддержки мы планируем разработать к лету 2024 года, обязательно пригласим к обсуждению депутатов. Рассчитываем, что часть мер начнет действовать уже во втором полугодии этого года", - рассказал Глеб Никитин.

Вопросы депутатов также касались комплексного развития территорий, работы операторов ТКО, хода реализации транспортной реформы.

"Отвечая на вопросы депутатов, губернатор продемонстрировал высочайший уровень компетенции, погруженности во все актуальные и значимые для региона темы. Поддержка многодетных семей, развитие транспорта, модернизация инфраструктуры, решение экологических проблем – глубокий анализ социальной и экономической ситуации доказывает, что нынешние успехи Нижегородской области – не случайность, а результат системной работы. Законодательная и исполнительная власть будет и дальше сообща работать на благо нижегородцев, добиваясь роста показателей, гарантируя развитие нашего региона", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что расходы на социальную сферу почти на 400 млн рублей увеличат в Нижегородской области.