Более 700 человек числятся пропавшими в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В прошлом году территориальные органы внутренних дел Нижегородской области вели розыск 991 пропавшего гражданина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в настоящий момент судьба 737 человек не известна. Местонахождение 254 человек было установлено. Отмечается, что эти данные относятся к пропавшим людям, в отношении которых заведено розыскное дело.

При этом свыше 6,5 тысячи человек были найдены в прошлом году в течение 10 суток с момента подачи заявления.

За 2 месяца текущего года 32 человека были объявлены в федеральный розыск, местонахождение 17 установлено. В настоящее времени 15 всё ещё находятся в розыске.

Неоценимую помощь в поиске людей оказывают волонтеры области. В региональном ГУ МВД выразили огромную благодарность добровольцам, которые участвуют в поисковых мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области разыскивается мать с двумя детьми.