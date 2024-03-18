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Происшествия

Более 700 человек числятся пропавшими в Нижегородской области

29 марта 2024 11:58  [92] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В прошлом году территориальные органы внутренних дел Нижегородской области вели розыск 991 пропавшего гражданина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в настоящий момент судьба 737 человек не известна. Местонахождение 254 человек было установлено. Отмечается, что эти данные относятся к пропавшим людям, в отношении которых заведено розыскное дело.

При этом свыше 6,5 тысячи человек были найдены в прошлом году в течение 10 суток с момента подачи заявления.

За 2 месяца текущего года 32 человека были объявлены в федеральный розыск, местонахождение 17 установлено. В настоящее времени 15 всё ещё находятся в розыске.

Неоценимую помощь в поиске людей оказывают волонтеры области.  В региональном ГУ МВД выразили огромную благодарность добровольцам, которые участвуют в поисковых мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области разыскивается мать с двумя детьми.

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Теги:
МВД Розыск пропавших
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