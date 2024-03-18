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Экономика

Нижегородцы в 2023 году оплатили безналом товаров и услуг на 865,7 млрд рублей

29 марта 2024 13:38  [72] Экономика

Число безналичных платежей в Нижегородской области в 2023 увеличилось на 13%: местные покупатели оплатили банковскими картами товары и услуги 1,2 млрд раз. А вот картами хза покупки нижегородцы расплатились Об этом сообщили в пресс-службе Управления по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.

При этом общая сумма безналичных платежей по итогам прошлого года увеличилась на 23% и составила 865,7 млрд рублей.

Наличные с банковских карт нижегородцы снимали 36,8 млн раз - это в 34 раза меньше, чем число безналичных оплат.

Средняя сумма платежа банковской картой в 2023 году составила 693 рубля, а средняя сумма снятых денег – 16,6 тысячи рублей.

В Волго-Вятском ГУ Банка России также рассказали, что по данным на 1 января 2024 года в Нижегородской области выпущено 8,2 млн платёжных карт: за год количество увеличилось на 10%. Причём на каждого жителя региона приходилось, в среднем, по две карты.

Ранее сообщалось, что уровень бедности в России по итогам 2023 снизился до исторического минимума.

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Теги:
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