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Обсуждение единого механизма реабилитации участников СВО прошло в Нижнем Новгороде

29 марта 2024 19:32  [42] Общество

Фото: Александр Воложанин

Обсуждение единого государственного механизма реабилитации участников СВО прошло в Нижнем Новгороде.

Как сообщает "НТА-Приволжье", лидер "Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Франц Клинцевич выразил уверенность в том, что создание такого механизма крайне необходимо.

"Например, созданная государством структура фондов "Защитники Отечества" должна трансформироваться в министерство по делам ветеранов. Так делается во всем мире, где профессионально занимаются реабилитацией этой категории граждан", - пояснил Франц Клинцевич.

Как сообщалось ранее, телеведущая, основатель проекта "Женщины Донбасса" Юлия Барановская отметила важность премии "СВОИМ".

Напомним, что церемония вручения Национальной премии "СВОИМ" стартовала 29 марта в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что церемония награждения лауреатов премии в столице Приволжского федерального округа откроет большой патриотический тур, который организуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

 

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Теги:
Военные СВО
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