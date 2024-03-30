Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам питания в школах

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Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам организации питания в школах. Об этом сообщил телеканал "360".
Сотрудники ведомства в рамках проекта "Здоровое питание" объяснят нюансы организации горячих обедов в учебных заведениях, расскажут о нормах потребления необходимых веществ и поделятся рекомендациями по контролю за питанием детей.
Родители также смогут узнать об оптимальном режиме питания для школьников, рационе, а также как организовать обед детям на особой диете.
Кроме того, при необходимости, специалисты Роспотребнадзора помогут организовать проверку школьной столовой.
Отмечается, что операторы Единого консультационного центра работают круглосуточно. По отдельным вопросам звонки могут быть перенаправлены в территориальные органы Роспотребнадзора.
Программа "Здоровое питание" реализуется в рамках нацпроекта "Демография". На платформе "Школа здорового питания" можно найти бесплатные видеоуроки для детей и взрослых.Напомним, что новую логистическую модель по доставке продуктов питания в школы внедряют в Нижнем Новгороде.
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