Глеб Никитин поздравил жителей Республики Беларусь с Днём единения народов Общество

2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси – праздник, символизирующий общность судеб и многовековую дружбу двух братских народов. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества России и Беларуси, в основу которого было положено единение экономического пространства и законодательной базы двух стран.

Свои поздравления белорусскому народу направил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В этот праздничный день желаю счастья, мира и благополучия! Высоко оцениваю уровень сложившихся дружеских и деловых связей между Нижегородской областью и Республикой Беларусь и надеюсь на дальнейшее укрепление сотрудничества", - отметил Глеб Никитин.

Нижегородская область и Республика Беларусь взаимодействуют по широкому спектру вопросов, развивая партнерство в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической, культурной и других сферах.

Кроме того, Белоруссия входит в тройку крупнейших торговых партнеров региона. Этому способствуют 35 договорных документов между нижегородскими и белорусскими муниципалитетами, а также Программа развития межмуниципального сотрудничества, которая включает около 300 мероприятий в сфере промышленности, строительства, транспорта, агропромышленного комплекса, здравоохранения, науки и культуры, спорта и туризма.

"Сегодня мы активно ищем новые точки взаимодействия с учетом уже накопленного опыта и налаживаем более тесное взаимодействие в уже имеющихся сферах сотрудничества. Общих направлений очень много – промышленность, транспорт, культура образование и целый ряд других", - подчеркнул губернатор.

Напомним, одним из основных механизмов взаимодействия Нижегородской области и Республики Беларусь является Совет делового сотрудничества. Примечательно, что состоявшееся в ноябре 2023 года 18-е заседание со стороны Республики Беларусь возглавил премьер-министр Роман Головченко, придав ему новый статус.