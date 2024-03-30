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Спорт

Чемпионат по фиджитал-гонкам впервые прошел в Нижнем Новгороде

03 апреля 2024 10:04  [70] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В центре автомотоспорта "Академия" прошел чемпионат Нижегородской области по фиджитал-гонкам.

Как сообщили в министерстве спорта региона, это были первые смешанные соревнования в истории нижегородского автоспорта, которые объединили старты на автомобильном симуляторе и на реальном треке.

В отборочном этапе участвовало 80 человек, по итогам отбора в финальную часть прошли 30 спортсменов. Участники выступали в двух личных зачётах: 15 человек в любительском заезде и 15 гонщиков с опытом участвовали в клубном. На цифровой трассе пилоты боролись за лучшее время, а на физической с реальными соперниками. По итогам соревнований участники зарабатывали очки и по их сумме устанавливалась итоговая позиция.

Победителями в любительской части турнира стали Александр Предеин, Яков Флягин, Дмитрий Голов. Лучшими в "Клубном зачете" стали Роман Кузин, Максим и Илья Хохловы.

Как сообщалось ранее, фестиваль ГТО среди рабочих коллективов прошел в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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