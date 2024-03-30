Начальницу ПЭО Семёновской ЦРБ осудили за поборы с подчинённых Происшествия

В Семёнове вступил в силу приговор суда в отношении бывшей начальницы планово-экономического отдела Семёновской ЦРБ, признанной виновной в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области.

Следствием и судом было установлено, что в период с января 2022 года по июнь 2023 года она незаконно требовала от подчинённых ей сотрудников и медицинского персонала больницы ежемесячной безвозмездной передачи части их заработных плат, в том числе, получаемой в качестве премий.

Для этого они составляли фиктивные заявления на начисление стимулирующих выплат, затем обналичивали поступившие средства и передавали начальнице в её рабочем кабинете.

Как отмечается в материалах Семёновского районного суда, общая сумма денежных средств, полученных начальницей ПЭО, составила 325 050 рублей.

Сотрудники планово-экономического отдела ЦРБ обналичивали поступавшие на их расчетные банковские счета денежные средства, после чего передавали их злоумышленнице в

Подсудимая свою вину признала. Судом ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года и запретом занимать государственные должности на срок 25 месяцев.

Напомним, сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали заместителя начальника тыла УТ МВД России по ПФО, подозреваемого в получении взятки.