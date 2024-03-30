Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 апреля 2024 13:32  [4] Образовательные лекции в рамках проекта "ЛекториУМ" пройдут в Нижнем Новгороде
03 апреля 2024 12:56  [80] "Нижегородское ополчение-2022" во главе с Олегом Лавричевым доставило партию гумпомощи в зону СВО
03 апреля 2024 12:45  [122] Новые камеры фиксации нарушений ПДД заработали на Канавинском мосту
03 апреля 2024 12:23  [120] Дополнительный дневной поезд запущен на маршруте Нижний Новгород – Москва
03 апреля 2024 12:12  [105] Новый рентген аппарат установлен в поликлинике №30 Нижнего Новгорода благодаря нацпроекту
03 апреля 2024 11:43  [128] Стратсессия по развитию российско-белорусских отношений прошла в Нижнем Новгороде
03 апреля 2024 11:33  [157] Ремонтные работы продолжаются в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде
03 апреля 2024 11:10  [143] Сумма штрафов за неоплаченную парковку в Нижнем Новгороде в 2024 году составила почти 28 млн рублей
03 апреля 2024 10:56  [128] Специалисты "Т Плюс" рассказали старшеклассникам нижегородского лицея №38 о профессии энергетика
03 апреля 2024 10:34  [166] Новый павильон для проведения выставок появится на Нижегородской ярмарке
Общество

Образовательные лекции в рамках проекта "ЛекториУМ" пройдут в Нижнем Новгороде

03 апреля 2024 13:32  [4] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три образовательные лекции в рамках регионального проекта "ЛекториУМ" пройдут в Нижнем Новгороде в апреле. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятия состоятся на площадке Нижегородского центра развития талантов "Вега" в парке "Швейцария".

"ЛекториУМ" – это городская образовательно-дискуссионная площадка. На встречах участники не только слушают идеи приглашенных гостей, но и имеют возможность задать вопросы и вступить в дискуссию.

Посетить лекции приглашаются родители, бабушки и дедушки. Для детей на время лекций предусмотрены образовательные мероприятия.

6 апреля пройдет лекция "Эмоциональная созависимость в семье: признаки и причины", где нижегородцы смогут пообщаться с психологом и специалистом по детско-родительским отношениям Татьяной Нуждиной. 13 апреля в формате круглого стола пройдет лекция "Парадоксы семейной системы", где вместе с психологом, гештальт-терапевтом Юлией Сорокиной посетители обсудят тему деструктива и отклонений в семейной иерархии, а также проанализируют отдельные случаи на примерах слушателей. 28 апреля планируется лекция "Негативные последствия созависимости в семьях: психологические проблемы детей и родителей". Клинический психолог Рузанна Войнова расскажет о функциях семьи и с чего начинаются дисфункциональные отношения внутри неё.

Отмечается, что встречи родителей и занятия с детьми проводятся бесплатно. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте "Веги".

Напомним, деятельность центра "Вега" ведется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Основная задача национального проекта – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
лекции Нацпроект Образование
Поделиться:
Новости по теме
28 марта 2024 13:49  [479] Профобучение внедрили в шести коррекционных школах Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph