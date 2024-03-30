Образовательные лекции в рамках проекта "ЛекториУМ" пройдут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три образовательные лекции в рамках регионального проекта "ЛекториУМ" пройдут в Нижнем Новгороде в апреле. Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятия состоятся на площадке Нижегородского центра развития талантов "Вега" в парке "Швейцария".



"ЛекториУМ" – это городская образовательно-дискуссионная площадка. На встречах участники не только слушают идеи приглашенных гостей, но и имеют возможность задать вопросы и вступить в дискуссию.

Посетить лекции приглашаются родители, бабушки и дедушки. Для детей на время лекций предусмотрены образовательные мероприятия.

6 апреля пройдет лекция "Эмоциональная созависимость в семье: признаки и причины", где нижегородцы смогут пообщаться с психологом и специалистом по детско-родительским отношениям Татьяной Нуждиной. 13 апреля в формате круглого стола пройдет лекция "Парадоксы семейной системы", где вместе с психологом, гештальт-терапевтом Юлией Сорокиной посетители обсудят тему деструктива и отклонений в семейной иерархии, а также проанализируют отдельные случаи на примерах слушателей. 28 апреля планируется лекция "Негативные последствия созависимости в семьях: психологические проблемы детей и родителей". Клинический психолог Рузанна Войнова расскажет о функциях семьи и с чего начинаются дисфункциональные отношения внутри неё.

Отмечается, что встречи родителей и занятия с детьми проводятся бесплатно. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте "Веги".

Напомним, деятельность центра "Вега" ведется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Основная задача национального проекта – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.