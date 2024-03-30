Соглашения о развитии кадрового потенциала подписаны в Дзержинске Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Два соглашения, которые поспособствуют развитию кадрового потенциала Нижегородской области с использованием возможностей особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" заключили в Дзержинске.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, первое соглашение заключено между правительством региона, "Технопарком H2O", которое создается на территории ОЭЗ "Кулибин"и НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Второе соглашение о сотрудничестве подписали Корпорация развития Нижегородской области и Управление по труду и занятости населения региона. Оно касается вопросов подготовки и переподготовки кадров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность заключенных союзов для всего региона.

"Вопрос кадровой обеспеченности сейчас крайне актуален. Президент России в послании Федеральному собранию заявил о запуске нового национального проекта "Кадры". Глава государства поставил задачу максимально активного развития профобразования и вовлечения работодателей в образовательный процесс. ОЭЗ "Кулибин" станет одной из передовых площадок в этом направлении. У резидентов особой экономической зоны появятся новые преимущества в дополнение к уже работающим мерам", – подчеркнул Глеб Никитин.

"Технопарк Н2О" - один из 13 аккредитованных технопарков на территории страны. Договор позволит проводить готовить и переобучать на его площадке специалистов для нижегородских предприятий, внедрять инновационные достижения науки и техники в производственный процесс, развивать новые направления научных исследований. Кроме того, договор предусматривает возможность организовывать стажировки студентов и сотрудников НГТУ Алексеева на базе резидентов технопарка.

В рамках соглашения планируется провести совместные научно-практические конференции семинары и выставки по вопросам кадровой политики.

По словам гендиректора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, перед его ведомством поставлена задача создать 7 тысяч рабочих мест к 2030 году. Благодаря соглашению с НГТУ, выпускники нижегородских вузов смогут пройти практику у потенциальных работодателей. Также на территории ОЭЗ планируется создать кадровый центр "Кулибин", где будет применяться новые стандарты взаимодействия с соискателями и работодателями.

Как сообщалось ранее, строительство инженерной инфраструктуры началось на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске.