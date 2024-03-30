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Экономика

Евгений Люлин: "Особая экономическая зона "Кулибин" должна стать драйвером экономического роста Нижегородской области"

04 апреля 2024 10:32  [79] Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

На территории особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске 3 апреля заложили капсулу времени. Послание потомкам, которое будет извлечено из капсулы через 30 лет, в 2054 году, отправили председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель губернатора региона Андрей Саносян, глава города Дзержинска Иван Носков.

"Закладка капсулы времени – это символический акт, который через 30 лет позволит нашим потомкам оценить огромное значение сегодняшних перемен, происходящих в Дзержинске и на всем экономическом пространстве Нижегородской области, - заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин по итогам церемонии. – Закладкой капсулы мы знаменуем начало строительства новой инженерной инфраструктуры "Кулибина". Благодаря ей особая экономическая зона должна стать максимально привлекательным местом для инвесторов, где они смогут получить всё необходимое для старта проектов – производственные помещения, возможности для проведения прикладных научных исследований, а в перспективе и для обеспечения жильем своих сотрудников".

"Сложно сказать, как будет выглядеть Дзержинск в 2054 году, но заглянуть в ближайшее будущее мы можем, - считает спикер регионального парламента. – К 2029 году площадь "Кулибина" может вырасти еще почти в десять раз, с 724-х до 6 тысяч га. Здесь разместятся производства десятков резидентов – химия, фармация, композитные материалы и пластики. В этом году будет достроен технопарк H2O, где будут проводиться научные исследования, позднее появятся девять производственных корпусов и административный корпус. В 2026-м планируется начать строительство жилого комплекса "Кулибин", конгресс-центра и гостиницы".

Законодатели, в свою очередь, продолжают работу над смягчением налогового режима для инвесторов, отметил Евгений Люлин. По его словам, резиденты ОЭЗ "Кулибин" освобождены от налогов на землю, имущество, транспорт. Налог на прибыль в первые десять лет не превышает 5%. В декабре 2023 года депутаты внесли поправки в законодательство, изменившие порядок предоставления льгот инвесторам-резидентам. Теперь они могут рассчитывать на налоговые льготы сразу после того, как получат первую прибыль.

"Сегодня между субъектами РФ существует большая конкуренция за инвесторов, поэтому любое решение в их пользу становится конкурентным преимуществом Нижегородской области, - заявил Евгений Люлин. – Вместе с правительством региона депутаты будут и далее работать над оптимизацией налогового режима особой экономической зоны "Кулибин", своими решениями способствовать ее развитию и превращению в драйвер экономического роста всей Нижегородской области".

Как сообщалось ранее, строительство инженерной инфраструктуры началось на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание оэз
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